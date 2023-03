Ουκρανία: Το Κίεβο αρνείται συμμετοχή σε δολιοφθορά στη Λευκορωσία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας διέψευσε σήμερα ότι το Κίεβο εμπλέκεται σε δολιοφθορά σε αεροδρόμιο της Λευκορωσίας τον περασμένο μήνα.

Ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντερ Λουκασένκο ισχυρίστηκε ότι ουκρανικές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εμπλέκονται στην επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα τέλη Φεβρουαρίου, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν Λευκορώσοι αντικυβερνητικοί ακτιβιστές.

«Είναι σαφές ότι πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια τεχνητή απειλή από την Ουκρανία για να δικαιολογηθεί η (λευκορωσική) υποστήριξη στην επιθετικότητα της Ρωσίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Όλεγκ Νικολένκο.

Ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του επικεφαλής του Γραφείου του Ουκρανού προέδρου, απαντώντας στη σημερινή ομιλία του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, κατά την οποία είπε ότι συνελήφθη ένας ύποπτος για την υπόθεση αυτή, δήλωσε ότι η δράση αυτή δεν ήταν τρομοκρατική όπως δήλωσε ο Λουκασένκο, αλλά «αντιτρομοκρατική» πράξη.

We should clarify definitions. A terrorist attack is when rockets are fired at 🇺🇦 cities from the territory of Belarus. Sabotage is when subversive groups enter from the Belarusian border. The attack on the A-50 is an anti-terrorist act carried out, by the way, by local partisans

