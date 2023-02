Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 500.000 κάτοικοι στην Οδησσό

Μισό εκατομμύριο κάτοικοι της Οδησσού έχουν μείνει χωρίς ρεύμα εξαιτίας ενός «σημαντικού» ατυχήματος σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, στη νότια Ουκρανία .

Ο ουκρανός συνταγματάρχης Maksym Marchenko, έγραψε στο Telegram: «Σοβαρό ατύχημα συνέβη σε μια από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της NPC Ukrenergo, το οποίο προκάλεσε φωτιά. Εξαιτίας αυτού, η περιοχή της Οδησσού και η πόλη της Οδησσού είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου χωρίς ενέργεια. Μέχρι στιγμής, σχεδόν 500.000 κάτοικοι δεν έχουν ρεύμα».

The Usatovo substation in #Odesa is on fire. pic.twitter.com/pXrbWFBoll

— NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2023