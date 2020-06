Ο Μάικλ Τζόρνταν έβγαλε ψάρι 200 κιλών

Ο Μάικλ Τζόρνταν ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, έπειτα από την προβολή της σειράς ντοκιμαντέρ «Last Dance». Η ζωή του και οι δραστηριότητές του αποτελούν πόλο έλξης για τα media, με τελευταία χρονικά τη συμμετοχή του σε διαγωνισμό ψαρέματος.

Η ανταγωνιστική φύση του Air δεν θα μπορούσε παρά να αναζητά και σε αυτήν την περίπτωση την πρωτιά. Ωστόσο, τουλάχιστον προς το παρόν, μαζί με το αλιευτικό πλήρωμά του στο σκάφος του, το Catch 23, βρίσκεται στην έκτη θέση στο τουρνουά Big Rock Blue Marlin. Και αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι έβγαλαν ένα ψάρι σχεδόν 200 κιλών, οι άλλες ομάδες ομάδες τα έχουν πάει καλύτερα.

«Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω με ένα λίγο μεγαλύτερο ψάρι», δήλωσε στις κάμερες ο Τζόρνταν και πρόσθεσε: «Πάντα ψάχνω μια δικαιολογία για να επιστρέψω στη Βόρεια Καρολίνα. Είναι μια ευκαιρία να επιστρέψω στο σπίτι μου».

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC

— Ken Watling (@KWOnAir) June 9, 2020