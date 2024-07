Νιγηρία: Κατέρρευσε σχολικό κτίριο – Τουλάχιστον 16 νεκροί μαθητές (βίντεο)

Τραγωδία με μαθητές σημειώθηκε στη Νιγηρία οι οποίοι σκοτώθηκαν μετά από κατάρρευση κτιρίου.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 16 μαθητές σκοτώθηκαν όταν σχολικό κτίριο κατέρρευσε την ώρα που έδιναν εξετάσεις, δήλωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που καταμέτρησε τα πτώματα των θυμάτων σε νοσοκομεία.

Οι τοπικές αρχές τόνισαν νωρίτερα ότι «πολλοί μαθητές» σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν αίθουσες διδασκαλίας στο σχολείο Ιερά Ακαδημία, που βρίσκεται στην στην κεντρική πολιτεία Πλατό.

❗️School building collapse in Nigeria results in the deaths of 16 students, AFP reports

Authorities have so far only reported that “several students” died. However, an AFP journalist observed five bodies in one hospital morgue and 11 in another, all dressed in school uniforms.… pic.twitter.com/FwYoJPapEN

— Emeka Gift Official (@EmekaGift100) July 12, 2024