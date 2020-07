Netflix: Κέρδισε ισόβια συνδρομή μέσα από video game!

Με αφορμή την προώθηση της ταινίας The Old Guard (πρωταγωνιστεί η Charlize Theron), το Netflix διοργανώνει ένα gaming διαγωνισμό όπου μπορεί να συμμετέχει ο καθένας από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2020, με έπαθλο μια….ισόβια συνδρομή στην πλατφόρμα της!

Ο διαγωνισμός αφορά ένα browser-based παιχνίδι βασισμένο στο The Old Guard, στο οποίο οι gamers αναλαμβάνουν τον ρόλο της Andromache of Scythia (τον χαρακτήρα της Charlize Theron δηλαδή) και καλούνται να το τερματίσουν μαζεύοντας τους περισσότερους πόντους. Ο πρώτος θα κερδίσει την “ισόβια” συνδρομή, η οποία πρακτικά θα κρατήσει μόλις για 83 χρόνια.

Όσοι θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, μπορείτε να παίξετε το The Old Guard game από την ειδική ιστοσελίδα από τις 18:00 ώρα Ελλάδας.

