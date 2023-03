Νέο 11λεπτο gameplay video για το επερχόμενο παιχνίδι τρόμου

Σχεδόν έναν μήνα μετά την αποκάλυψη της ημερομηνίας κυκλοφορίας, η Bloober Team δημοσιεύει ένα 11λεπτό gameplay video για το Layers of Fear, την συλλογή των δύο πρώτων παιχνιδιών της σειράς που επαναδημιουργήθηκαν επάνω στην Unreal Engine 5. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται όλα τα DLCs και σε τεχνικό επίπεδο αναμένονται πολύ μεγάλες βελτιώσεις στα γραφικά και στον ήχο. Παράλληλα, προστέθηκε και ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία.

Χάριν στο σύστημα Lumen της Unreal Engine 5, το Layers of Fear θα υποστηρίζει τεχνολογία Ray Tracing, HDR και ανάλυση 4K για να δημιουργήσει μια καθηλωτική εμπειρία τρόμου στους gamers. Στο gameplay προστέθηκε ένα νέο φαναράκι που θα αποκαλύπτει διάφορα ανατριχιαστικά στοιχεία στο σκοτάδι. Σε ό,τι αφορά το νέο κεφάλαιο, το The Final Note θα μας αφηγηθεί την ιστορία του The Writer, δίπλα σε αυτές των The Painter και The Actor.

Η Bloober Team χαρακτηρίζει το Layers of Fear ως φόρο τιμής για τους φίλους της σειράς και υπόσχεται ότι θα τους βυθίσει στην ατμόσφαιρα του σκοτεινού κόσμου του με τη βοήθεια του νέου soundtrack που υπογράφει ο Arek Reikowski (The Medium).

Το Layers of Fear θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο για Windows PC, Xbox Series X/S και PS5.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!