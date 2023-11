Νέα πακέτα συνδρομής, οι τιμές στην Ελλάδα

Όπως ήταν αναμενόμενο, η X Corp. ανακοίνωσε επίσημα τα νέα συνδρομητικά πακέτα χρήσης της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) για όλο τον κόσμο, τα οποία ξεκινούν στην Ελλάδα από €3.00 / μήνα και φτάνουν έως τα €168.00 για ετήσια συνδρομή.

Η εταιρεία αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της πως τα νέα πακέτα συνδρομής προσφέρουν στους χρήστες πρόσβαση σε σχεδόν όλα τα προνόμια του Premium, όπως για παράδειγμα την δυνατότητα επεξεργασίας των αναρτήσεων, την δυνατότητα δημοσίευσης μεγάλων κειμένων και την δυνατότητα undo, αλλά οι χρήστες δεν θα λαμβάνουν το μπλε τικ πιστοποίησης του λογαριασμού τους.

Η συνδρομή Premium εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη με €8.00 / μήνα και προσφέρει το μπλε τικ, αλλά και 50% λιγότερες διαφημίσεις στις ενότητες For You και Following, ενώ το νέο Premium+ αφαιρεί εντελώς τις διαφημίσεις, δίνει πρόσβαση στα εργαλεία creator της πλατφόρμας και προωθεί περισσότερα τα replies από τους subscribers.

Ο Elon Musk δεν έκρυψε ποτέ την πρόθεση του να αυξήσει την κερδοφορία του X και να καταστείλει την δράση των bots μέσω τέτοιων κινήσεων. Επίσης έχει δηλώσει πολλές φορές ότι επιθυμεί να μετατρέψει το X στην εφαρμογή που θα κάνει τα πάντα, και μάλιστα πιέζει ήδη την ομάδα ανάπτυξης να ενσωματώσει χρηματοοικονομικές λειτουργίες μέχρι το τέλος του 2024.

Μένει να δούμε αν το κοινό θα αγκαλιάσει αυτές τις ενέργειες, καθώς η αξία του X έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό από ότι υπολογιζόταν όταν ολοκληρώθηκε η εξαγορά του από τον Elon Musk.

Οι τιμές του X στην Ελλάδα

Basic €3.00 / μήνα ή €32.00 / έτος

Premium €8.00 / μήνα ή €84.00 / έτος

Premium+ €16.00 / μήνα ή €168.00 / έτος

[via]

