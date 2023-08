Νέα λειτουργία «δανεική» από το Spotify

Η Apple αποφάσισε να δανειστεί μια σημαντική λειτουργία του Spotify για να την ενσωματώσει στη δική της μουσική υπηρεσία Apple Music. Πρόκειται για το Discovery Station, το οποίο ξεκινά να παίζει μια ειδικά διαμορφωμένη λίστα με βάση τα ακούσματα του χρήστη τον τελευταίο καιρό που, ωστόσο, δεν έχει προσθέσει ποτέ στη βιβλιοθήκη του, ούτε φυσικά τα έχει ακούσει στο παρελθόν.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τη λειτουργία, όμως ήδη έχει εμφανιστεί σε αρκετούς χρήστες σε όλες τις εκδόσεις του Apple Music (mobile, desktop, web). Η επιλογή βρίσκεται στην ενότητα Listen Now και συγκεκριμένα κάτω από το Stations for You.

Τα πρώτα reviews του ειδικού Τύπου και των χρηστών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την ποιότητα των λιστών που δημιουργεί το Discovery Station και υποθέτουμε πως όσο πιο πολύ το χρησιμοποιείς, τόσο πιο κοντά στα προσωπικά σου γούστα θα είναι τα τραγούδια που επιλέγει ο αλγόριθμος, όπως δηλαδή λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια στο Spotify.

[via]

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!