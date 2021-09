Ιταλία: Δυο νεκροί από ανεμοστρόβιλο στο νησί Παντελερία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν όταν ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε την Παντελερία, ένα μικρό νησί της Ιταλίας στη Μεσόγειο, ανατρέποντας αυτοκίνητα και πλημμυρίζοντας παράκτιους δρόμους, ανακοίνωσαν οι αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε τον θάνατο ενός πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας και ενός 86χρονου άνδρα, που ταξίδευαν οδικώς χθες το απόγευμα στο δημοφιλές τουριστικό νησί, που βρίσκεται νότια της Σικελίας.

