Ισραήλ: Χιλιάδες ισραηλινοί συμμετέχουν σε αντικυβερνητική διαδήλωση

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο με αίτημα τη διενέργεια πρόωρων εκλογών και απαιτώντας περισσότερη δράση από την κυβέρνηση για την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται καθώς ο πόλεμος στη Γάζα διανύει τον έβδομο μήνα του και εν μέσω αυξανόμενης οργής για την προσέγγιση της κυβέρνησης για τους 133 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Israel Now 🔻 Mass demonstrations against the government of the dirty @netanyahu demanding an immediate deal to release Israeli prisoners. Knowing that the prisoners are the last thing Netanyahu thinks about pic.twitter.com/5eEzd0L1zj

— Jil remon (@RemonJil35343) April 20, 2024