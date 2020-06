Injustice: Gods Among Us, διαθέσιμο δωρεάν σε PC, PS4 και Xbox

Να και μια σπάνια κίνηση από τη WB Games, η οποία ακολουθεί το παράδειγμα πολλών άλλων εκδοτών και μοιράζει δωρεάν για όλους το Injustice: God Among Us για Windows PC, PS4, Xbox 360 και Xbox One μέσω του backwards compatibility, αρκεί να προλάβετε να τα περάσετε στη βιβλιοθήκη σας μέχρι και τις 25 Ιουνίου 2020.

Το Injustice: Gods Among Us είναι ένα fighting game που περιλαμβάνει πολλούς γνωστούς χαρακτήρες του σύμπαντος της DC, και μάλιστα η εταιρεία προσφέρει την Ultimate Edition που προσθέτει έξτρα χαρακτήρες από τα DLCs του παιχνιδιού. Εκτός από το multiplayer mode, στο παιχνίδι υπάρχει πλήρες story campaign με τον Superman να έχει αυτονομηθεί πλήρως μετά από ορισμένα τραυματικά γεγονότα και να έχει μετατραπεί στον απόλυτο άρχοντα του Σύμπαντος. Ο Batman μαζεύει τους υπόλοιπους ήρωες με σκοπό να τον σταματήσει.