Ημερίδα για τη βιώσιμη καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Δημιουργία βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τη χρήση δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών» (“Create sustainable Innovation in SMEs using creative methods and processes”) και ακρωνύμιο “CreaInnovation”, διοργανώνει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 12:00 – 16:00 στο ξενοδοχείο «Mediterranean Palace Hotel» στη Θεσσαλονίκη, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Δημιουργικότητα και Βιώσιμη Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Το έργο CreaInnovation υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] – 85% και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ – 15% και έχει ως στόχο την αύξηση της βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τη χρήση δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των Εθνικών και Διακρατικών «Εργαστηρίων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας» (CreaInnovation Labs) που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με τη συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα αξιοποίησης ευέλικτων και καινοτόμων εργαλείων για την ενίσχυση της δημιουργικότητας τους και την παραγωγή βιώσιμων ιδεών καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

