Η καινοτομία κλειδί για την αναδιαμόρφωση του συστήματος υγείας

Οι δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας και της εγχώριας αγοράς ως προς την καινοτομία αναδείχθηκαν μέσα από τις σημαντικές ομιλίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις έγκριτων εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, κατά τις εργασίες του 6th Health Innovation Conference.

Με ζητούμενο την ευκολότερη πρόσβαση και τη λιγότερο κοστοβόρα φαρμακευτική θεραπεία, επισημάνθηκε ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της βιοτεχνολογίας χάρη στο σημαντικό κεφάλαιο ανθρώπινων πόρων. Προϋπόθεση αποτελεί η εστίαση σε επιστημονικούς τομείς που μπορούν να την καταστήσουν ανταγωνιστική, καθώς και η καλλιέργεια του κατάλληλου οικοσυστήματος. Την πορεία έχει ήδη χαράξει ο ιδιωτικός τομέας με προσπάθειες που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ως καλές πρακτικές.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του προς το Συνέδριο, ο κ. Γιώργος Τουσίμης, αντιπρόεδρος ΔΣ, PhRMA Innovation Forum και Γενικός Διευθυντής, Amgen Hellas, τόνισε την ικανότητα του να καινοτομούμε σήμερα. Χάρη στα δεδομένα που παρέχουν ισχυρές γνώσεις για τη ανθρώπινη βιολογία και τους μηχανισμούς των διάφορων ασθενειών, διασφαλίζεται η επιτυχία των ερευνητικών μας προγραμμάτων, μειώνεται πλέον στο μισό ο χρόνος που απαιτείται για την ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου. Νέες τεχνολογίες φαρμάκων αναπτύσσονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και τα νέα φάρμακα φέρνουν επανάσταση. «Είμαστε πλέον κοντά στο να κάνουμε το όραμα μας πραγματικότητα: Nα έχουμε τη κατάλληλη θεραπεία για τον κατάλληλο ασθενή την κατάλληλη χρονική στιγμή!» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, Prof. Vasilis Ntziachristos MSc PhD (Chair of Biological Imaging (CBI) – Technical University Munich, Germany και Director Institute of Biological and Medical Imaging (IBMI) – Helmholtz Zentrum München, Germany), στάθηκε στον ρόλο των μηχανικών για την μεταφορά της καινοτομίας από το επίπεδο της έρευνας στην φαρμακευτική λύση, δηλαδή σε ένα καλύτερο μοντέλο μεταφραστικής έρευνας. Στόχος είναι η ανάπτυξη μεθόδων καλύτερης συλλογής πληροφοριών και επεξεργασίας αυτών που οδηγούν στην παραγωγή φαρμάκων γρηγορότερα και με χαμηλότερο κόστος. Όσο για την χώρα μας, η χρηματοδότηση του 1δις, θα πρέπει, κατά την γνώμη του να κατευθύνεται σε συγκεκριμένους τομείς. «Να επιλέξουμε τομείς για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί» επισήμανε.

Μιλώντας ως πρώτος ομιλητής στο Panel «Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την έρευνα και την καινοτομία στην υγεία», ο Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, αφού μνημόνευσε την απώλεια του γνωστού καθηγητή Οικονομικών της Υγείας κ. Γιάννη Κυριόπουλου, επεσήμανε πως «η πανδημία ανέδειξε την σημαντικότητα της έρευνας». Το ευτύχημα είναι ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει στο χώρο έρευνας, σύμφωνα με τον κ. Γραβάνη, ο οποίος συμβούλεψε «να εστιάσουμε που είμαστε δυνατοί και που διεθνώς ανταγωνιστικοί».

Στην δημιουργία κατάλληλου οικοσυστήματος εστίασε η Ιωάννα Ι. Κούκλη, PhD, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Pharmassist Ltd – Πρόεδρος, Hellenic Bio Cluster μιλώντας για τη σύνδεση παραγόμενης επιστήμης και φαρμακοβιομηχανιών. Μπορεί η εγχώρια αγορά να είναι μικρή αλλά κάποιες εταιρείες δραστηριοποιούνται διεθνώς, όπως υπενθύμισε.

Στην προσέλκυση επενδύσεων αναφέρθηκε ο Δρ. Αθανάσιος Κοτσιαρός, Government Affairs Manager, AbbVie Pharmaceuticals, σημειώνοντας ότι « από πλευράς φαρμακοβιομηχανίας υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα γίνονται βήματα αλλά όχι γοργά. Στο πεδίο της Ε.Ε. επενδύονται 36 δις στο τομέα της έρευνας, ενώ στην Ελλάδα 100 εκ ευρώ, εάν φθάσουμε τον ευρωπαϊκό με ορό θα ανέλθουμε σε επενδύσεις 500 εκ. που σημαίνει ανάπτυξη του ΑΕΠ, φορολογικά έσοδα και νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος, αναφερόμενος στις αλυσίδες συνεργασίας πανεπιστημίων και αγοράς, ο Πρόεδρος & CEO, Theracell Φώτης Σακελλαρίδης ανέφερε ότι η εταιρεία του «τα τελευταία 10 χρόνια έχει στήσει περίπου 10 συνεργασίας με πανεπιστήμια στην Ελλάδα». Η χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Σακελλαρίδη έχει τη δυνατότητα να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος της βιοτεχνολογίας διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες «για να μπει στο ραντάρ μεγάλων επενδυτικών οίκων».

