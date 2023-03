Η Google φέρνει την λειτουργία fall detection στο Pixel Watch

Η Google ενεργοποιεί την λειτουργία αναγνώρισης πτώσης (fall detection) για το Pixel Watch, η οποία θα ενεργοποιείται από τους αισθητήρες κίνησης του smartwatch σε περίπτωση που καταγραφεί απότομη και σοβαρή πτώση του χρήστη.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης, το Pixel Watch θα ζητά από τον χρήστη να αποκριθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και αν αυτό δεν συμβεί, τότε η συσκευή θα αρχίσει να δονείται, να κάνει θόρυβο συναγερμού και θα εμφανίζει μια ειδοποίηση στην οθόνη που θα ζητά από τον χρήστη να πατήσει είτε την επιλογή «I’m OK», είτε «I fell & need help». Στο δεύτερο ενδεχόμενο θα γίνεται αυτόματα κλήση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Εάν ο χρήστης δεν αποκριθεί καθόλου στα παραπάνω, τότε ο συναγερμός του Pixel Watch θα συνεχίσει να χτυπά για 1 λεπτό και σταδιακά θα αυξάνεται η ένταση. Αφότου περάσει και αυτό το 1 λεπτό, θα γίνεται αυτόματη κλήση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα ακούγεται ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα ζητά βοήθεια για την τοποθεσία όπου βρίσκεται ο χρήστης. Εναλλακτικά ο χρήστης θα μπορεί να μιλήσει απευθείας με τις διασωστικές υπηρεσίες.

Η λειτουργία fall detection θα μπορεί να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή Personal Safety στο Pixel Watch ή μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής Watch Companion. Θα προσφέρεται η επιλογή να μοιράζεσαι τα δεδομένα πτώσης με τη Google προκειμένου η τελευταία να τα χρησιμοποιεί για να βελτιώσει τον αλγόριθμο της, και φυσικά να την απενεργοποιήσεις όποτε το επιθυμείς.

