Gollum, δείτε το πρώτο gameplay trailer

Δεν ξέρουμε αν υπήρξε κάποιου είδους συνεννόηση με την Amazon (βλ. The Lord of the Rings: The Rings of Power), αλλά η Deadalic Entertainment επέλεξε την ίδια ημέρα με την πρώτη για να δημοσιεύσει το πρώτο gameplay trailer του The Lord of the Rings: Gollum, ένα παιχνίδι που ανακοινώθηκε το 2019 και αναμένεται σε όλες τις πλατφόρμες (πλην του Nintendo Switch που θα βγει αργότερα) την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η υπόθεση του The Lord of the Rings: Gollum είναι στημένη στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου The Fellowship of the Ring για να εξιστορήσει τις περιπέτειες του Gollum στη Μέση-Γη, στον αγώνα του να πάρει πίσω το Ring of Power που έκλεψε ο Bilbo Bagging στα γεγονότα του The Hobbit.

Στο gameplay trailer βλέπουμε το Gollum να παραμονεύει σε σκοτεινά ορυχεία και να παλεύει για την επιβίωση απέναντι σε Orcs, Ανθρώπους και Ringwraiths, ενώ ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει και τον παλιό εαυτό του ως Hobbit με το όνομα Smeagol. Θα είναι στο χέρι του gamer να αποφασίσει πως θα διαχειριστεί την ψυχική υγεία του Gollum και πως θα προσεγγίσει τις διάφορες καταστάσεις

Η Daedalic Entertainment επέλεξε ένα story-driven στυλ action RPG, αντί ενός τεράστιου ανοικτού κόσμου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα υπάρχει σύστημα μάχης ή αν απλά θα παλεύεις με άλλους τρόπους να επιβιώσεις και να ολοκληρώσεις την αποστολή σου.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!