Gmail Go: Η «ελαφριά» εφαρμογή Gmail ανοίγει για όλες τις συσκευές Android

Σε περίπτωση που βρίσκετε την κλασική εφαρμογή Gmail αρκετά “βαριά” για το smartphone ή το tablet σας ή δεν θέλετε να βλέπετε τη νέα καρτέλα για άμεση πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων Meet (οκ, υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος να την κρύψεις), τότε ίσως αξίζει να ρίξετε μια ματιά στην έκδοση Gmail Go της δημοφιλούς υπηρεσίας.

Οι εκδόσεις Go των υπηρεσιών της Google έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες των συσκευών περιορισμένων δυνατοτήτων και έρχονται συνήθως προεγκατεστημένες στα entry-level smartphones του προγράμματος Android Go. Στην περίπτωση του Gmail Go, η εταιρεία αποφάσισε να δώσει σε όλους τη δυνατότητα να το εγκαταστήσουν (αν και για την ώρα δεν είναι διαθέσιμο στις δικές μας συσκευές) ως μια εναλλακτική επιλογή που καταλαμβάνει λιγότερο αποθηκευτικό χώρο και “κουράζει” λιγότερο το σύστημα.

Το Gmail Go προσφέρει σχεδόν την ίδια εμπειρία χρήσης με την κλασική εφαρμογή Gmail, όπως επιλογές για swipes αριστερά και δεξιά στα emails και υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών, ωστόσο, δεν υπάρχει η καρτέλα Meet, είναι ελαφρώς διαφορετική η μπάρα αναζήτησης και ο ρυθμός ανανέωσης εικόνας είναι βραδύτερος προκειμένου να ανταπεξέρχονται οι entry-level συσκευές.

Φανταζόμαστε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα ανοίξει η επιλογή για download σε οποιαδήποτε Android συσκευή.

Gmail Go – [Google Play Link]

