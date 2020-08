FreeFortniteCup με έπαθλα anti-Apple με αποκλεισμό των iOS gamers

Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη που έχει ανοίξει η Epic Games εναντίον των Apple και Google, αλλά η δημιουργός του Fortnite συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά διοργανώνοντας ένα νέο τουρνουά με τίτλο #FreeFortniteCup, το οποίο θα προσφέρει αρκετά αντι-Apple έπαθλα σε φυσική και ψηφιακή μορφή που δεν θα φτάσουν, όμως, στους gamers του iOS.

Συγκεκριμένα, το #FreeFortniteCup θα είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες PS4, Xbox One, Windows PC, Nvidia GeForce Now, Nintendo Switch, Android και…Mac (!) αυτήν την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 με χρονικό περιθώριο 4 ωρών. Στα έπαθλα συμπεριλαμβάνονται το “κακιασμένο” μήλο από την παραλλαγή της διαφήμισης της Apple, ένα καπέλο Free Fortnite, ένα Alienware laptop, ένα Samsung Galaxy Tab S7, ένα OnePlus 8, ένα PS4 Pro, ένα Xbox One X και ένα Nintendo Switch.

Ακόμη, η Epic Games τονίζει ότι οι iOS gamers δεν θα μπορούν να παίξουν τη νέα Season του παιχνιδιού (Chapter 2 Season 4) που θα βγει online στις 27 Αυγούστου 2020, διότι δεν θα γίνει update της εφαρμογής μετά την αφαίρεση της από το App Store. Ίσως με αυτήν την κίνηση η Epic Games να αφήνει να εννοηθεί πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Apple και από τις 28 Αυγούστου 2020 θα αποκλειστεί πλήρως από τις πλατφόρμες της τελευταίας.

Τρομερό το θάρρος και το θράσος της Epic Games να τα βάλει με την Apple, και μάλιστα έχει βρει υποστήριξη από μεγάλες εταιρείες όπως η Facebook, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνολική αξία της Epic Games είναι μόλις το 1% αυτής της Apple: $20 δισεκατομμύρια απέναντι σε…$2 τρισεκατομμύρια. Θα μπορούσε, πάντως, να εξαγοράσει η Apple την Epic Games και να τελειώνουμε…

