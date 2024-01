Εξωγήινη ζωή στα σύννεφα της Αφροδίτης; Αυτό υποδεικνύει μια νέα μελέτη

Νέες έρευνες εστιάζουν στα σύννεφα θειικού οξέος της Αφροδίτης ως δυνητικό καταφύγιο ζωής. Η νέα μελέτη για την Αφροδίτη θα ξεκινήσει έναν νέο κλάδο για την Αστροβιολογία και την Οργανική Χημεία.

«Η αναζήτηση ενδείξεων ζωής πέρα από τη Γη αποτελεί κίνητρο για τη σύγχρονη πλανητική εξερεύνηση, αλλά η ζωή σε άλλους πλανήτες δεν χρειάζεται να έχει την ίδια βιοχημεία με τη δική μας εδώ στη Γη», δήλωσε ο Janusz Pętkowski, συνεργάτης ερευνητής του ΜΙΤ. «Η ζωή χρειάζεται κάποιο είδος υγρού μέσου για να αναπτυχθεί, αλλά είναι απαραίτητο αυτό να είναι πάντα το νερό;»

Ένα σημαντικό εύρημα της νέας μελέτης, η οποία δημοσιεύεται σε μια ειδική συλλογή ερευνητικών εργασιών “Venues” στο περιοδικό Astrobiology, είναι ότι τα αμινοξέα παραμένουν σε σταθερή κατάσταση σε συμπυκνωμένο θειικό οξύ. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τους αστροβιολόγους, διότι τα αμινοξέα είναι τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ζωή όπως την ξέρουμε. Και αυτό μας οδηγεί στα σύννεφα της Αφροδίτης που είναι γεμάτα θειικό οξύ.

«Τα ευρήματα αυτά διευρύνουν σημαντικά το φάσμα των βιολογικά σχετικών μορίων που θα μπορούσαν να είναι συστατικά μιας βιοχημείας βασισμένης σε έναν διαλύτη με πυκνό θειικό οξύ», αναφέρουν ο Pętkowski και οι ερευνητές συνάδελφοί του στη δημοσίευση, η οποία φέρει τον τίτλο “Stability of 20 Biogenic Amino Acids in Concentrated Sulfuric Acid Implications for the Habitability of Venus’ Clouds” (Σταθερότητα 20 βιογενών αμινοξέων σε πυκνό θειικό οξύ: Επιπτώσεις στην δυνατότητα διαβίωσης στα νέφη της Αφροδίτης).

Ο Pętkowski επισημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι πιθανοί υγροί διαλύτες στην επιφάνεια, στο υπέδαφος ή στα νέφη των πλανητών και των φεγγαριών. «Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη βασική χημεία που λαμβάνει χώρα σε τέτοιους πιθανούς εναλλακτικούς διαλύτες για τη ζωή, για να εκτιμήσουμε αν η σύνθετη οργανική χημεία θα μπορούσε να σχηματιστεί σε αυτούς, να είναι σταθερή και διαλυτή. Στη Γη, το νερό είναι ένα κυρίαρχο υγρό, αλλά υπάρχουν και άλλοι υγροί διαλύτες στο Ηλιακό μας Σύστημα».

Ο Pętkowski ενδιαφέρεται για την έρευνα που σχετίζεται με το κυνήγι της ζωής σε εξωπλανήτες, τα βιοσήματα αερίων και τη θεωρητική βιοχημεία. Ένας από τους στόχους της εργασίας του είναι να προσδιορίσει κατά πόσον μπορούν να εντοπιστούν καθολικοί νόμοι της βιολογίας, μια επιδίωξη που χρησιμοποιεί προσομοιώσεις υπολογιστών “χημειοπληροφορικής” ως βοήθημα για το σχεδιασμό μελλοντικών εργαστηριακών πειραμάτων.

Η ερευνητική ομάδα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πυκνό θειικό οξύ ως πιθανό διαλύτη για τη ζωή. Υγρά σταγονίδια συμπυκνωμένου θειικού οξέος δημιουργούν τα σύννεφα της Αφροδίτης. Οι συγκεντρώσεις του οξέος στα σταγονίδια κυμαίνονται από 81% έως 98% οξύ, ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από νερό. Να σημειωθεί, επίσης, ότι αμινοξέα και άλλες οργανικές ουσίες ενδεχομένως μεταφέρονται διαρκώς στην Αφροδίτη με μετεωρίτες.

Θα μπορούσε ένας τόσο επιθετικός διαλύτης στα σύννεφα της Αφροδίτης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για εξωγήινη βιοχημεία; «Αν ναι, τότε φυσικά μια τέτοια μορφή ζωής θα ήταν θεμελιωδώς διαφορετική από τη ζωή στη Γη», δήλωσε ο Pętkowski. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν κίνητρο να μελετήσουν την οργανική χημεία σε πυκνό θειικό οξύ, για να δουν αν τέτοιες πολύπλοκες αντιδράσεις μπορεί να συμβαίνουν στα στρώματα των νεφών της Αφροδίτης, σε ύψος περίπου 48 έως 64 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της.

Η έρευνα αυτή θα δώσει επίσης πληροφορίες για μελλοντικές αποστολές στον αφιλόξενο πλανήτη. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν την αποστολή Venus Life Finder, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί με πύραυλο Rocket Lab Electron στις αρχές του 2025, καθώς και τα επόμενα προγράμματα της πρωτοβουλίας Morning Star Missions to Venus με επικεφαλής την αστροφυσικό Sara Seager του MIT. Ο πρώτος στόχος για το Venus Life Finder είναι η αναζήτηση της παρουσίας οργανικού υλικού μέσα στα σωματίδια του στρώματος των νεφών σε συνάρτηση με το υψόμετρο.

Οι πρώτες εργασίες σχετικά με τις επιστημονικές και τεχνικές προκλήσεις της ιδιωτικά χρηματοδοτούμενης εξερεύνησης της Αφροδίτης βοηθήθηκαν από το Breakthrough Initiatives, μια σειρά από προγράμματα για τη διαστημική επιστήμη που υποστηρίζονται οικονομικά από ένα ίδρυμα που ιδρύθηκε από τους επιχειρηματίες Julia και Yuri Milner.

«Αυξάνεται το ενδιαφέρον για τον “κακό δίδυμο” της Γης, την Αφροδίτη, ως προηγούμενη και πιθανή σημερινή εστία ζωής», δήλωσε ο Pete Worden, εκτελεστικός διευθυντής του Breakthrough Initiatives. «Είναι πιθανό, και γίνεται όλο και πιο πιθανό, η Αφροδίτη να είναι ένας κόσμος που φιλοξενεί ζωή. Ίσως ακόμη και η γήινη ζωή να προήλθε από εκεί!»

«Αποδείξαμε ότι το πυκνό θειικό οξύ δεν είναι καθολικά εχθρικό για τις οργανικές χημικές ενώσεις και ότι, παραδόξως, πολλές οργανικές ενώσεις είναι σταθερές και διαλυτές για μήνες, αν όχι για περισσότερο, μέσα σε αυτόν τον επιθετικό διαλύτη», δήλωσε ο Pętkowski.

Σε προηγούμενες εργασίες, η ερευνητική ομάδα έδειξε ότι και άλλα βασικά για τη ζωή μόρια – όπως οι βάσεις των νουκλεϊκών οξέων – παραμένουν σε σταθερή κατάσταση μέσα σε πυκνό θειικό οξύ, «προωθώντας την ιδέα ότι το περιβάλλον της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης μπορεί να είναι σε θέση να υποστηρίξει πολύπλοκες χημικές ουσίες που απαιτούνται για τη ζωή», πρόσθεσε ο Pętkowski.

[via]