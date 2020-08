Επίσημο: Ο Trump απαγορεύει τα TikTok και WeChat

Τίποτα δεν σταματά τον Donald Trump. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε πριν από λίγη ώρα εκτελεστική διαταγή για την απαγόρευση των TikTok και WeChat από τις ΗΠΑ κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες του περασμένου Σαββάτου, ανεξάρτητα αν τρέχουν παράλληλα οι συζητήσεις μεταξύ ByteDance και Microsoft για την πλήρη (πλέον) εξαγορά του πρώτου.

Η κυβέρνηση Trump θεωρεί ότι το TikTok αποτελεί τεράστια απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, διότι μαζεύει προσωπικά δεδομένα δεκάδων εκατομμυρίων χρηστών που αποθηκεύονται σε servers στην Κίνα ή/και κοινοποιούνται στην κινεζική κυβέρνηση. Η ByteDance έχει αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες και είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να μην απαγορευτεί η υπηρεσία της στις ΗΠΑ, γι’ αυτό ξεκίνησε συζητήσεις με πολλές ενδιαφερόμενες αμερικανικές εταιρείες καταλήγοντας στη Microsoft. Με την εκτελεστική διαταγή, ο Donald Trump θέλει να της ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση προκειμένου να βρεθεί λύση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, διαφορετικά θα εφαρμοστεί αυτόματα το μπλοκάρισμα του TikTok.

Σε ό,τι αφορά το WeChat, δημοφιλέστατη εφαρμογή messaging για τους Κινέζους, εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα, διότι το μπλοκάρισμα επηρεάζει ουσιαστικά την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε από την αμερικανική κυβέρνηση ότι μπαίνει στο στόχαστρο και η Tencent, ένας κολοσσός για τον χώρο του Internet και του gaming, καθώς έχει στην κατοχή της τρομερά δημοφιλείς εφαρμογές και παιχνίδια, όπως και σημαντικά ποσοστά σε άλλες εταιρείες (π.χ. Ubisoft, Epic Games, Paradox).

Για την ώρα, η εκτελεστική διαταγή αναφέρει μόνο το WeChat, αλλά σε μια παράγραφο της αναγράφεται πως η κυβέρνηση θα αποφασίσει εντός 45 ημερών συνολικά για την Tencent και τις θυγατρικές της αν θα συμπεριληφθούν στο μπλοκάρισμα. Αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει τις Ubisoft και Epic Games, διότι η Tencent δεν κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό σε αυτές, αλλά θα μπορούσε να χτυπήσει σημαντικά τις Riot Games (League of Legends, Valorant), Supercell (Clash of Clans), Grinding Gear Games (Path of Exile) και Funcom (Conan Exiles, Age of Conan) που ανήκουν είτε ολοκληρωτικά είτε στο μεγαλύτερο ποσοστό στην Tencent.

Επιπλέον, από τη στιγμή που μιλάμε για ανησυχίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων χρηστών και αποστολή σε κινεζικούς servers, η μπάλα μπορεί να πάρει και τα παιχνίδια που αναπτύσσει η Tencent για άλλους developers, όπως το Call of Duty: Mobile και το Pokémon Unite. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διευκρίνησε ότι παρά τα όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο, η εκτελεστική διαταγή θα ισχύσει μόνο για το WeChat, αλλά με τον Trump κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.

Να σημειώσουμε, πάντως, ότι η Tencent συμμετέχει ενεργά στο νέο εθνικό σύστημα πιστοποίησης της Κίνας που θα υποχρεώνει τους gamers να παίζουν με το πραγματικό όνομα τους, ενώ έχει συνδέσει με αυτό και το δικό της σύστημα πιστοποίησης που σε ορισμένα παιχνίδια απαιτεί βιομετρική αναγνώριση προσώπου για να παίξεις.

[via]