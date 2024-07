Επικράτηση των Εργατικών και με την…βούλα των exit polls

Τέλος εποχής για τους Συντηρητικούς στην Βρετανία 14 χρόνια μετά καθώς, επιβεβαιώνεται η συντριπτική νίκη των Εργατικών στην Βρετανία, σύμφωνα με τα exit polls. Ειδικότερα, από τις 650 έδρες οι Εργατικοί αναμένεται να εξασφαλίσουν 410 βουλευτές – 209 περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές , ενώ οι Συντηρητικοί 131 έδρες, με τον Κιρ Σταρμερ να γίνεται ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Το κόμμα των Εργατικών μάλιστα έκανε ρεκόρ 23 χρόνων, κερδίζοντας τις περισσότερες έδρες από όσες έχει εξασφαλίσει οποιοδήποτε κόμμα από το 2001. Ωστόσο μπορεί να υπολείπονται της πλειοψηφίας που κέρδισε ο Τόνι Μπλερ στις γενικές εκλογές του 1997.

Οι Συντηρητικοί είναι πιθανό να καταγράψουν τον χαμηλότερο αριθμό εδρών και ποσοστό ψήφων που είχαν ποτέ σε γενικές εκλογές από το 1832.

Στην περίπτωση που ο Σούνακ χάσει την έδρα του, θα πρέπει να γίνουν εκλογές άμεσα για να αναλάβει την ηγεσία του συντηρητικού Κόμματος κάποιος άλλος. Πολλά ηχηρά ονόματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στο υπουργικό συμβούλιο μπορεί να χάσουν την έδρα τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤNews θα είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός θα χάσει την έδρα του.

«Σας ευχαριστώ» ήταν η πρώτη αντίδραση του Στάρμερ, στο X.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024