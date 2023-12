Επικό Χριστουγεννιάτικο δώρο από το Epic Games Store!

Το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Epic Games Store είναι ένα ακόμη κορυφαίο παιχνίδι, το οποίο προσφέρεται μάλιστα για πρώτη φορά εντελώς δωρεάν μέσα από κάποια πλατφόρμα. Όπως και τα υπόλοιπα δωρεάν games του καταστήματος, έτσι και αυτό θα είναι διαθέσιμο για να το προσθέσουμε στις βιβλιοθήκες μας μόνο για 24 ώρες, δηλαδή μέχρι αύριο 26 Δεκεμβρίου 2023 στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Ο λόγος για το The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition της Obsidian Entertainment, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 ως ένα χαοτικό sci-fi RPG, με τη συγκεκριμένη έκδοση να συμπεριλαμβάνει όλα τα story expansions. Η δημιουργός Obsidian (Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas, Star Wars: KOTOR) τονίζει ότι η υπόθεση εκτυλίσσεται ανάλογα με τις αποφάσεις που παίρνει ο παίκτης σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και σε κάποιο σημείο θα ακούσετε στο video τη φράση: θυμήσου, οτιδήποτε και αν συμβεί εκεί εξώ, είναι αποκλειστικά δικό σου φταίξιμο. Οι gamers θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα διαλέξουν το μονοπάτι του ήρωα ή του κακού, αλλά και να διαμορφώσουν ανάλογα την ένδυση και του στυλ μάχης του χαρακτήρα τους.

Στο παιχνίδι ξυπνάς από τον βαθύ ύπνο σου σε ένα αποικιοκρατικό διαστημικό σκάφος που χάθηκε στο δρόμο για την Halcyon, την πιο μακρινή αποικία από τη Γη που βρίσκεται στα όρια του Γαλαξία. Ανακαλύπτεις ότι βρίσκεσαι στο μέσο μιας βαθιάς συνωμοσίας που έχει σκοπό να καταστρέψει την αποικία. Καθώς εξερευνάς τα έγκατα του Διαστήματος και έρχεσαι αντιμέτωπος με διάφορες φατρίες, όλες διψασμένες για την εξουσία, εσύ θα ορίσεις τον τρόπο που ξεδιπλώνεται η ιστορία ανάλογα με τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα σου.

Το The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition κοστίζει κανονικά €59.99, επομένως, είναι μια καλή ευκαιρία να το αποκτήσετε.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition – [Epic Games Store Link]