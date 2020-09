Δύο δωρεάν παιχνίδια για όλους στο Epic Games Store

Με δύο δωρεάν παιχνίδια συνεχίζεται η καθιερωμένη εβδομαδιαία ενέργεια του Epic Games Store. Αυτή τη φορά, μπορούμε όλοι να προσθέσουμε εντελώς δωρεάν και να κρατήσουμε για πάντα στη βιβλιοθήκη μας τα Railway Empire και Where The Water Tastes Like Wine, αρκεί να το κάνουμε μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Railway Empire είναι ένα κλασικό simulation game όπου ο gamer καλείται να στήσει τη δική του σιδηροδρομική αυτοκρατορία στις ΗΠΑ, σε μια χρονική περίοδο από το 1830 έως το 1930. Από την τοποθέτηση σιδηροδρομικών ραγών, το στήσιμο σταθμών, την αγορά βαγονιών και τραίνων, μέχρι την εγκατάσταση εργοστασίων και ατραξιόν για να μείνεις μπροστά από τους ανταγωνιστές.

[embedded content]

Το Where The Water Tastes Like Wine είναι ένα όμορφο adventure game που μας μεταφέρει στην περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης στις ΗΠΑ, δηλαδή τη δεκαετία του 1930. Μοιάζει περισσότερο με ένα παραμύθι όπου μπορείς να πάρεις τον χρόνο σου για να συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάς και να ακούσεις τις ιστορίες τους.

Railway Empire – [Epic Games Store Link]

Where The Water Tastes Like Wine – [Epic Games Store Link]

[embedded content]