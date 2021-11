Disney+ Day με She-Hulk, Ms. Marvel, X-Men ’97 και πολλά ακόμη

Πραγματοποιήθηκε η φετινή Disney+ Day και ανακοινώθηκαν όλες οι νέες επερχόμενες ταινίες και σειρές που ετοιμάζονται να εισέλθουν το 2022 στο σύμπαν της Marvel σε συνεργασία με την Disney.

Οι νέες Marvel προσθήκες περιεχομένου στην υπηρεσία Disney+ έχουν ως εξής:

Moon Knight

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές των Marvel Studios είναι το Moon Knight, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Oscar Isaac ως Marc Spector, ο οποίος πάσχει από διαταραχή ταυτότητας. Είναι ο εκλεκτός του Khonshu, Αιγύπτιου Θεού του Φεγγαριού.

She-Hulk

Η Tatiana Maslany που εξέπληξε με τις υποκριτικές της ικανότητες στο Orphan Black υποδύεται την Jennifer Walters, μια δικηγόρο που έχει δυνάμεις παρόμοιες με τον Hulk και διατηρεί την προσωπικότητα της ως She-Hulk. Μία νέα κωμική σειρά με επεισόδια διάρκειας 30 λεπτών.

Secret Invasion

Για τη σειρά Secret Invasion, θα δούμε για πρώτη φορά στις μικρές μας οθόνες την γνωστή ιστορία των μεταμορφικών Skrulls να εισβάλουν κρυφά στη Γη. O Samuel Jackson υποδύεται τον Fury και ο Ben Mendelsohn τον Talos.

Ms. Marvel

Η Iman Vellani υποδύεται την Kamala Khan ένα κορίτσι με πακιστανική αξιοπρέπεια και θρησκεία τον μουσουλμανισμό, αλλά αυτά τα δύο περιπλέκουν τη ζωή της ακόμη και πριν πάρει τις δυνάμεις που θα της αλλάξουν τη ζωή για πάντα και θα της δώσουν το νέο κωδικό όνομα: Ms. Marvel.

Echo και Agatha: House of Harkness

Οι Echo και Agatha: House of Harkness είναι οι δύο live-action σειρές που ανακοινώθηκαν.

Στη σειρά Echo θα πρωταγωνιστήσει η Alaqua Cox ως Maya Lopez, μια νεαρή γυναίκα με ένα απίστευτο χάρισμα που της επιτρέπει να παράγει οποιαδήποτε σωματική ενέργεια βλέπει. Είναι επίσης μια από τις λίγες κωφάλαλες ηρωίδες της Marvel. Η σειρά Echo θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 24 Νοεμβρίου.

H Agatha: House of Harkness είναι ένα spinoff από το WandaVision με πρωταγωνίστρια την Kathryn Hahn που θα υποδυθεί την Agatha Harkness. Δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες.

X-Men`97

Η σειρά X-Men ’97 επιστρέφει και θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η αρχική σειρά. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια αφίσα, στην οποία ο Wolverine κρατά μια φωτογραφία του λογότυπου του X-Men ’97 και ως ημερομηνία κυκλοφορίας αναφέρεται το 2023.

What If…?

Ανακοινώθηκε η δεύτερη σεζόν του What If…? με νέους ήρωες.

Spider-Man: Freshman Year

Η Marvel θα εξιστορήσει την πορεία του Peter Parker, πριν γίνει Spider-Man.

I Am Groot

Οι αγαπημένοι χαρακτήρες από το Guardians of the Galaxy επιστρέφουν στην ολοκαίνουργια σειρά I Am Groot.

