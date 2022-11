Διαθέσιμο το anime για τον Baby Yoda στο Disney+

Η μυστηριώδης συνεργασία της Lucasfilm με το θρυλικό Studio Ghibli αποκαλύφθηκε μέσα στην εβδομάδα και από σήμερα έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τους καρπούς της μέσα από την υπηρεσία Disney+.

Πρόκειται για μια μίνι animated παραγωγή με τίτλο Zen: Grogu and Dust Bunnies, η οποία επικεντρώνεται στον “Baby Yoda” που γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά The Mandalorian. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Katsuya Kondo και η μουσική στον Ludwig Gorannson, ενώ τα γραφικά παραπέμπουν στις κλασικές ταινίες του Studio Ghibli όπως τα Spirited Away, My Neighbor Totoro και Grave of the Fireflies.

Αν μη τι άλλο, μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική ματιά στον κόσμο του Star Wars.

