Διαθέσιμα από σήμερα σε Ελλάδα και Κύπρο

Με εορταστική διάθεση υποδέχτηκε χθες η Samsung Electronics Hellas, τη νέα σειρά Galaxy S25 στην ελληνική αγορά. Συνεργάτες της εταιρείας, εκπρόσωποι των Μέσων και content creators παρευρέθησαν στο Ωδείο Αθηνών για να δουν από κοντά τα νέα προϊόντα και τις δυνατότητες που προσφέρουν. Τα Galaxy S25 Ultra, S25+ και S25 ήρθαν να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία χρήσης ενός smartphone, χάρη στις πρωτοποριακές δυνατότητες, αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Η σειρά Galaxy S25 δεν είναι απλώς ένα νέο smartphone, αλλά η πύλη σε έναν κόσμο απεριόριστων δυνατοτήτων, χάρη στην ισχύ του ΑΙ», σημείωσε ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, κ. Hansoo Kim. «Είμαστε περήφανοι που φέρνουμε στην Ελλάδα την κορυφαία τεχνολογία της Samsung, με στόχο να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τους χρήστες μας».

Με το One UI 7 η σειρά Galaxy S25 προσφέρει μία διαισθητική και απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης. Από την εκτέλεση σύνθετων εργασιών σε πολλαπλές εφαρμογές μέχρι τη φυσική αλληλεπίδραση μέσω ομιλίας, κειμένου, εικόνων και βίντεο, η νέα σειρά μπορεί να απλοποιήσει την καθημερινότητα. Τα Now Brief και Now Bar, που προσφέρουν εξατομικευμένες προτάσεις και πρόσβαση σε σημαντικές ειδοποιήσεις. Επιπλέον, οι λειτουργίες Writing Assist και Drawing Assist του Galaxy AI συμβάλλουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα. Ο νέος ultrawide αισθητήρας 50MP για το Galaxy S25 Ultra προσφέρει επικές λήψεις από κάθε απόσταση με εξαιρετική ευκρίνεια, ενώ εργαλεία όπως το Virtual Aperture και το Samsung Log, μετατρέπουν κάθε φωτογραφία ή βίντεο στην απόλυτη οπτική εμπειρία.

«Με τη σειρά Galaxy S25, η δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης μετατρέπεται σε έναν πραγματικό AI βοηθό, που απλοποιεί την καθημερινότητα των χρηστών και ξεκλειδώνει νέους τρόπους επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και δημιουργίας», ολοκλήρωσε ο κ. Άρης Παρασκευόπουλος, Head of Mobile Experience της Samsung Electronics Ελλάδας και Κύπρου.

Η σειρά Galaxy S25 συνδυάζει την ανθεκτικότητα με την κομψότητα και την ισχύ. Με πλαίσιο από τιτάνιο, Corning Gorilla Glass Armor 2 και τον πανίσχυρο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite for Galaxy, προσφέρει αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Παράλληλα, η δέσμευση της Samsung για μακροχρόνια υποστήριξη λογισμικού, με επτά γενιές αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος και επτά χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, εξασφαλίζει μία ομαλή και αξιόπιστη εμπειρία χρήσης. Η σειρά Galaxy S25 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μία απρόσκοπτη και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, σε κάθε επίπεδο.

Η σειρά Galaxy S25 είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο από τις 7 Φεβρουαρίου μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της εταιρείας και του Samsung eShop (Samsung.com/gr).