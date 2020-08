Chadwick Boseman: Απεβίωσε ο πρωταγωνιστής του Black Panther

Η τραγική είδηση του θανάτου του Chadwick Boseman κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, καθώς ο πολύ αγαπητός πρωταγωνιστής έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 43 ετών. Ο Boseman απέκτησε παγκόσμια φήμη κυρίως μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο Black Panther της Marvel (2018), αν και η πρώτη του εμφάνιση σε ταινίες της Marvel ήταν το 2016 στο Captain America: Civil War.

Η διάγνωση του καρκίνου (παχέος εντέρου) έγινε το 2016 και ο ίδιος δεν αποκάλυψε ποτέ δημοσίως την κατάσταση του, ενώ η οικογένεια του αποκάλυψε πως οι τελευταίες ταινίες του γυρίστηκαν εν μέσω αμέτρητων χημειοθεραπειών και χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς προχωρούσε η ασθένεια. Ο Boseman είχε ως παράσημο τον ρόλο του King T’ Challa στο Black Panther και συμμετείχε ενεργά στο κίνημα Black Lives Matter, αλλά και γενικότερα στη μάχη κατά του ρατσισμού.

Η καριέρα του ξεκίνησε από τηλεοπτικές σειρές έως ότου κάνει το άλμα στον κινηματογράφο το 2013 με την βιογραφία 42, όπου έπαιξε τον ρόλο του Jackie Robinson (θρύλος του baseball). Την επόμενη χρονιά ενσάρκωσε τον James Brown επίσης στη βιογραφία Get on Up, έφτασε σε επίπεδα superstar με το Black Panther, συμμετείχε στα Avengers: Infinity War και Avengers: Endgame, ενώ ήταν προγραμματισμένο να πρωταγωνιστήσει στο Black Panther 2.