Amazon Luna: Η game streaming υπηρεσία με ξεχωριστά κανάλια για κάθε εταιρεία

Πληθώρα ανακοινώσεων από την Amazon στην ετήσια εκδήλωση για το hardware, αλλά η μεγαλύτερη αφορά μια νέα υπηρεσία και όχι κάποια συσκευή. Η εταιρεία ετοιμάζεται και αυτή να μπει στον χορό των game streaming υπηρεσιών παρουσιάζοντας το Amazon Luna, μια υπηρεσία που έρχεται να ανταγωνιστεί τα Google Stadia, Microsoft Project xCloud, Sony PlayStation Now και Nvidia GeForce Now με ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας.

Η προσέγγιση της Amazon στο ζήτημα του cloud gaming διαφέρει από τους ανταγωνιστές της, καθώς το Luna αποτελεί περισσότερο μια πλατφόρμα με διαφορετικά κανάλια για κάθε εκδότη/δημιουργό παιχνιδιών και ξεχωριστές συνδρομές για να έχεις πρόσβαση σε αυτά. Σε πρώτη φάση θα είναι διαθέσιμο το κανάλι Luna Plus με συνδρομή $5.99/μήνα και σύμφωνα με την εταιρεία θα σου δίνει πρόσβαση σε δεκάδες παιχνίδια με ανάλυση έως 4K/60fps για απεριόριστο gaming και μάλιστα με δυνατότητα να παίζουν δύο gamers διαφορετικά παιχνίδια με έναν λογαριασμό. Στα παιχνίδια αυτά συμπεριλαμβάνονται τίτλοι όπως τα Control, Resident Evil 7, Sonic Mania Plus, Trails of Cold Steel III, GRID, Yooka-Laylee and The Impossible Lair, Brothers: A Tale of Two Sons κ.ά. με την Amazon να υπόσχεται πάνω από 100 διαθέσιμους τίτλους όταν ανοίξει επίσημα η υπηρεσία.

Το δεύτερο κανάλι που ανακοίνωσε η Amazon για την υπηρεσία Luna είναι αυτό της Ubisoft, το οποίο θα δίνει πρόσβαση σχεδόν σε όλη τη βιβλιοθήκη της (αν και με ένα stream ανά λογαριασμό) χωρίς να έχει γίνει γνωστή η τιμή της συνδρομής. Αυτή, πάντως, είναι η φιλοσοφία του Amazon Luna: αντί να πληρώνεις κάθε παιχνίδι ξεχωριστά όπως στο Google Stadia, θα πληρώνεις κάθε publisher για να έχεις πρόσβαση στο κανάλι του. Δεν ξέρουμε, βέβαια, τι θα γίνει με τα indie games και τους τίτλους εταιρειών που διαθέτουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες (π.χ. Microsoft, Sony).

Κατά πόσο θα πετύχει αυτό το μοντέλο θα φανεί στην πορεία. Είναι προφανή τα οφέλη για τους publishers, αφού αποκτούν ακόμη ένα κανάλι εισοδήματος (φυσικά θα παίρνει κάποιο μερίδιο η Amazon από τις συνδρομές), ωστόσο, μας φαίνεται ιδιαίτερα κοστοβόρο για τον χρήστη να πληρώνει ξεχωριστά για κάθε κανάλι.

Η Amazon θα κυκλοφορήσει και το Luna Controller με τεχνολογία Cloud Direct σε τιμή $49.99, το οποίο διαθέτει ενσωματωμέη ψηφιακή βοηθό Alexa, πολλαπλές κεραίες για μέγιστη απόκριση και δυνατότητα άμεσης μετάβασης από οθόνη σε οθόνη.

Να σημειώσουμε ότι το Amazon Luna θα είναι διαθέσιμο με ξεχωριστή εφαρμογή για Windows PC, macOS και συσκευές FireTV (Fire TV Stick – 2nd gen, Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube – 2nd gen), μέσα από τον Chrome browser για PC και Mac, αλλά και στο iOS μέσα από τον Safari browser. Για το Android OS θα έχουμε νέα σύντομα.

Η αρχή για το Amazon Luna θα γίνει από τις ΗΠΑ, όπου και έχει ανοίξει ένα σύστημα προσκλήσεων για τους πρώτους χρήστες.

