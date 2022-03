Αυτό είναι το νέο PS Plus της Sony!

Οι φήμες των τελευταίων εβδομάδων επιβεβαιώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η Sony προχώρησε πριν από λίγη ώρα στην επίσημη ανακοίνωση της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας PS Plus που αποτελεί έναν συνδυασμό των PS Now και του σημερινού PS Plus.

Η εταιρεία αναφέρει στο επίσημο blog ότι οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε 400 παιχνίδια PS4/PS5, αλλά και σε τίτλους από τα PS1, PS2, PS3 και PSP, ανάλογα με το πακέτο συνδρομής που θα επιλέξουν. Υπάρχουν τρεις επιλογές, τα PS Plus Essential, PS Plus Extra και PS Plus Premium, τα οποία ξεκινούν από τα €8.99/μήνα και φτάνουν έως τα €16.99/μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Sony εμμένει στην άποψη ότι δεν θα πρέπει να προσφέρει τα νέα παιχνίδια από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας τους στο νέο PS Plus, σε αντίθεση δηλαδή με τη φιλοσοφία του Xbox Game Pass.

PlayStation Plus Essential

Προνόμια Ισχύουν όλα όσα απολαμβάνουν οι σημερινοί συνδρομητές του PS Plus Δύο δωρεάν παιχνίδια για download κάθε μήνα Αποκλειστικές εκπτώσεις Cloud αποθηκευτικός χώρος Πρόσβαση στο Online multiplayer Καμία αλλαγή για όσους είναι ήδη συνδρομητές



Τιμή Ευρώπη €8.99 μήνα / €24.99 τρίμηνο / €59.99 έτος



PlayStation Plus Extra

Προνόμια Όλα τα προνόμια του Essential Πρόσβαση σε κατάλογο με 400 παιχνίδια των PS4 και PS5 για download



Τιμή : Ευρώπη €13.99 μήνα / €39.99 τρίμηνο / €99.99 έτος

:

PlayStation Plus Premium

Προνόμια : Όλα τα προνόμια των Essential και Extra Πρόσβαση σε επιπλέον 340 παιχνίδια συμπεριλαμβανομένων PS3 games μέσω cloud streaming Κατάλογος αγαπημένων κλασικών παιχνιδιών μέσω streaming ή για download από τα original PlayStation, PS2 και PSP Πρόσβαση σε cloud streaming των παιχνιδιών των original PlayStation, PS2, PSP και PS4 των Extra και Premium πακέτων συνδρομής της υπηρεσίας PS Now, όπου αυτή είναι διαθέσιμη. Το streaming μπορεί να γίνει σε PS4, PS5 και Windows PC. Πρόσβαση σε περιορισμένου χρόνου δοκιμές παιχνιδιών προτού τα αγοράσει ο χρήστης.

:

Τιμή Ευρώπη €16.99 μήνα / €49.99 τρίμηνο / €119.99 έτος



Το νέο PS Plus θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον προσεχή Ιούνιο, αλλά το λανσάρισμα θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές φάσεις. Η αρχή θα γίνει από την Ασία και θα ακολουθήσουν η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη και οι υπόλοιπες περιοχές του κόσμου.

