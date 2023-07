Αυτό είναι το δωρεάν game της εβδομάδας από το Epic Games Store

Ακόμη ένα δωρεάν παιχνίδι από το κατάστημα Epic Games Store στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ενέργεια του που συνεχίζεται ανελλιπώς από το αρχικό άνοιγμα του. Αυτή τη φορά όλοι οι gamers μπορούν να προσθέσουν και να κρατήσουν για πάντα δικό τους το The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, αρκεί να ολοκληρώσουν την εικονική αγορά του με μηδενικό αντίτιμο έως και την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023.

Πρόκειται για ένα tactical RPG game που κυκλοφόρησε το 2020 και αποτελεί μεταφορά της κωμικής σειράς Le donjon de Naheulbeuk του Γάλλου συγγραφέα John Lang, μια παρωδία διάφορων role playing παιχνιδιών και γενικότερα του fantasy genre. Στο παιχνίδι ακολουθούμε την πορεία μιας παρέας ετερόκλητων και ιδιαίτερα γκαφατζήδων τύπων που ξεκινούν μια επική περιπέτεια.

Υπάρχουν 7 ήρωες που πιάνουν όλες τις γνώριμες κλάσεις των RPGs, δηλαδή Barbarian, Magician, Dwarf, Elf, Thief, Ogre και Ranger, και το επίπεδο δυσκολίας αποφασίζεται από τον παίκτη ανάλογα αν θέλει να δυσκολευτεί ή απλά να απολαύσει την ιστορία με πιο χαλαρούς ρυθμούς και εντάσεις.

The Dungeon off Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – [Epic Games Store Link]

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!