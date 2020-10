To Great Place to Work® για 10η συνεχόμενη χρονιά αξιολογεί και ανακοινώνει τις 25 εταιρείες, οι οποίες ξεχωρίζουν το 2020 για το εργασιακό τους περιβάλλον και εντάσσονται στη “World’s Best Workplaces™ List” Oakland, Καλιφόρνια, 13 Οκτωβρίου 2020 – Το Great Place to Work®, σε συνεργασία με το FORTUNE <https://fortune.com/>, ανακοίνωσε την ετήσια διεθνή λίστα World’s Best Workplaces™.